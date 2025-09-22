ЄС схвалив зміни до плану реформ Ukraine Facility, за яким Україна отримує допомогу ЄС
- Ольга Березюк
Європейська Комісія схвалила зміни до плану реформ Ukraine Facility, запропоновані українською стороною. Він є умовою для отримання фінансової підтримки від ЄС.
Про це «Європейській правді» у Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.
«Україна подала запит на перегляд Ukraine Facility Plan 7 серпня. […] Після проведеної оцінки Єврокомісія 18 вересня ухвалила та подала на розгляд Ради ЄС пропозицію щодо внесення змін до Плану», — повідомив Мерсьє.
Тепер Рада ЄС повинна розглянути документ і або внести подальші зміни, або ухвалити переглянутий План, додав він.
Речник уточнив, що «запропоновані зміни зосереджені на тому, щоб зробити План більш практичним і ефективним в умовах сьогодення».
«Зокрема, деякі дедлайни в розділі щодо енергетики та фінансових ринків будуть перенесені на більш ранні терміни. Це включає ухвалення пакета з інтеграції електроенергетики та чіткіші описи етапів реформ, що має забезпечити більш плавну реалізацію», — розповів Гійом Мерсьє.
- Ukraine Facility — це фінансова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку України в період з 2024 по 2027 рік. Її мета — сприяти відновленню, реконструкції, модернізації та інтеграції України до ЄС. Загальний обсяг фінансування становить до €50 мільярдів, з яких €33 мільярди надаються у вигляді пільгових кредитів, а €17 мільярдів — у вигляді грантів.
- Останній транш на €3,2 мільярда в межах цього пакета Україна отримала 8 серпня. Транш урізали, оскільки Україна виконала 13 із 16 запланованих кроків. Якби Україна виконала всі 16 пунктів, то отримала б €4,5 мільярда.