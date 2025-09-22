ЄС схвалив зміни до плану реформ Ukraine Facility, за яким Україна отримує допомогу ЄС

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейська Комісія схвалила зміни до плану реформ Ukraine Facility, запропоновані українською стороною. Він є умовою для отримання фінансової підтримки від ЄС.

Про це «Європейській правді» у Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

«Україна подала запит на перегляд Ukraine Facility Plan 7 серпня. […] Після проведеної оцінки Єврокомісія 18 вересня ухвалила та подала на розгляд Ради ЄС пропозицію щодо внесення змін до Плану», — повідомив Мерсьє.

Тепер Рада ЄС повинна розглянути документ і або внести подальші зміни, або ухвалити переглянутий План, додав він.

Речник уточнив, що «запропоновані зміни зосереджені на тому, щоб зробити План більш практичним і ефективним в умовах сьогодення».

«Зокрема, деякі дедлайни в розділі щодо енергетики та фінансових ринків будуть перенесені на більш ранні терміни. Це включає ухвалення пакета з інтеграції електроенергетики та чіткіші описи етапів реформ, що має забезпечити більш плавну реалізацію», — розповів Гійом Мерсьє.