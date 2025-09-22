Путін заявив, що Росія готова продовжити дію договору про скорочення ядерних озброєнь, який вона ж раніше і призупинила
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Путін 22 вересня заявив, що готовий продовжити на один рік договір СНО-III, якщо президент США Дональд Трамп зробить те саме. У 2023 році Путін підписав закон про призупинення дії цього договору.
Про це пише Reuters.
Путін заявив на засіданні Ради безпеки Росії, що готовий перенести припинення дії СНО-III на один рік «в інтересах глобального нерозповсюдження» та допомогти стимулювати діалог з Вашингтоном щодо наступного договору, якщо Трамп буде готовий зробити те саме.
Дія договору має закінчитися 5 лютого 2026 року. Розбіжності щодо агресії Росії проти України означають, що сторони не розпочали переговорів про поновлення або перегляд договору, хоча Трамп говорив про своє бажання укласти нову угоду про контроль над ядерними озброєннями, зокрема з Китаєм.
- Чинний Договір про скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння був підписаний між Росією та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, він буде чинним до 2026 року. Першу таку домовленість Штати підписали ще із СРСР улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.
- Головним засобом контролю за цим договорам є двосторонні інспекції. Тобто представники Росії та США мають право побувати на ядерних обʼєктах одне одного та особисто перевірити, чи справді кожна країна скорочує своє ядерне озброєння.
- Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання Договору про СНО, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Влітку 2022 року російська сторона не допустила американську делегацію до своїх ядерних ракет. В лютому 2023 року Путін підписав закон про призупинення дії СНО-III.