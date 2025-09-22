Головком про операцію на Добропільському напрямку: за добу Сили оборони відновили контроль над 1,3 км²

Новини

Сили оборони України продовжують просуватися вперед на Добропільському напрямку. Минулої доби українські військові відновили контроль над 1,3 км², а також провели пошук і знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км. Під час ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 людей.

Також знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем — 4; БпЛА — 6, мотоциклів — один).

Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² — зачищено від ДРГ противника.

Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника — дев’ять.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку становлять 2 696 людей, з них загиблих — 1 492.

Також окупанти втратили 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків — 12, бойових броньованих машин — 38, артсистем — 175, РСЗВ — 5, автотехніки — 441, мотоциклів і квадроциклів — 58, спеціальної техніки — 1, БпЛА — 173.

Що передувало

11 серпня моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що війська РФ просунулися в напрямку Добропілля до Кучерового Яру і Золотого Колодязя, а звідти — проникли у Веселе, де вже зафіксовано майже 20 військових.

В ОСУВ «Дніпро» тоді пояснювали, що противник, маючи чисельну перевагу, просочується малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу. У Генштаб згодом підтвердили, що диверсанти потай проникли в населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр — частину з них знищили.

Зеленський 12 серпня казав, що росіянам вдалось здійснити прорив поблизу Добропілля орієнтовно на 10 кілометрів.

Уже 15 серпня Сили оборони відкинули росіян поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького. Також війська зачистили такі населені пункти, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.