У «Дії» зʼявилась «Базова соціальна допомога для сімей». Хто може нею скористатися

У застосунку «Дія» зʼявилась нова функція — Базова соціальна допомога. Це щомісячна виплата, яка об’єднує кілька видів державної підтримки. Функція заміняє пʼять різних паперових заяв і фізичних походів у державні установи.

Послуга доступна для:

сімей, які отримують державну допомогу малозабезпеченим;

одиноких матерів і батьків, які отримують допомогу на дітей;

сімей, які отримують тимчасову допомогу на дітей, якщо інший з батьків не сплачує аліменти.