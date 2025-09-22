Новини

У «Дії» зʼявилась «Базова соціальна допомога для сімей». Хто може нею скористатися

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Міністерство цифрової трансформації

У застосунку «Дія» зʼявилась нова функція — Базова соціальна допомога. Це щомісячна виплата, яка об’єднує кілька видів державної підтримки. Функція заміняє пʼять різних паперових заяв і фізичних походів у державні установи.

Послуга доступна для: