Bloomberg: Росія розробила план втручання у парламентські вибори у Молдові у вересні

Новини

Росія розробила план, як втручатиметься у парламентські вибори в Молдові. Його мета — послабити шанси «Партії дії та солідарності» проєвропейської президентки Майї Санду на виборах 28 вересня і врешті-решт домогтися її усунення від влади.

Про це свідчать документи, з якими ознайомився Bloomberg.

Російський план також має на меті зірвати зусилля молдовського уряду зберегти курс країни на вступ до Європейського Союзу.

Багатопланову стратегію остаточно сформували навесні — її координував безпосередньо Кремль. Серед тактик:

вербування молдован за кордоном, зокрема в Росії, для голосування на дільницях у ЄС та інших країнах;

залучення інших груп для організації та проведення протестів із метою дестабілізації;

масштабна кампанія дезінформації в соціальних мережах;

використання компромату для тиску на посадовців і зриву виборчого процесу.

Одним із головних елементів стратегії Кремля є створення видимості конкурентної боротьби, яка насправді має на меті розмити підтримку Санду.

Плани також включають кампанію дезінформації в Telegram, TikTok та Facebook, а також через традиційні канали й кол-центри. Повідомлення румунською (офіційною мовою Молдови) та російською зі звинуваченнями чинної президентки в тому, що вона є «маріонеткою Заходу», яка веде країну до бідності й війни.

Зараз поліція Молдови намагається зупинити поширення фейків у соцмережах та повідомляє про незаконне ввезення грошей для підкупу виборців і політичних партій.

За документами, Росія планує вербувати молодих чоловіків зі спортивних клубів і кримінальних угруповань для провокацій під час голосування та протестів після нього. Зокрема, йдеться про демонстрації з вимогами відставки Санду, якщо її партія програє, або заяви про фальсифікації, якщо вона переможе.

Парламентські вибори у Молдові

Партія Санду — PAS — обіцяє запустити процес вступу до ЄС і домогтися доступу до життєво необхідних фондів після початку переговорів минулого року. Але останні опитування показують, що PAS може втратити більшість у парламенті, що створить перспективу складної коаліції з іншими силами.

Головними опонентами PAS є кілька сил, серед яких номінально проєвропейський блок «Альтернатива» та проросійський, який очолює колишній президент Ігор Додон.

У своїх соцмережах він звинуватив владу Молдови у незаконному тиску на опозиційні партії. Він також заявив, що «певні західні країни» втручаються у виборчу кампанію, відправляючи високопосадовців для підтримки PAS і погрожуючи скоротити допомогу Молдові, якщо партія зазнає поразки.

Окремий пакет документів, з яким ознайомився Bloomberg, свідчить, що під час перебування на посаді Додон просив спецслужби стежити за політичними опонентами.

У списку були не лише його противники, включно з Санду, а й інші проросійські політики та бізнесмени. Йдеться про дані про перельоти, перетини кордону, зустрічі та навіть фото- і відеофіксацію подій. Обмін повідомленнями вказує, що спецслужби також стежили за деякими іноземними посольствами.

У коментарі для Bloomberg Додон заявив, що завжди діяв законно та в інтересах Молдови.

Додон відзначався неоднозначними заявами щодо війни України та Росії. Він заявляв, що «всі сторони винні у конфлікті». На питання, кому належить Донецька, Запорізька, Луганська та Херсонська область, експрезидент відповідав, що «за наслідками мирних переговорів буде зрозуміло, де зупиниться війна».

Що передувало

Президентка Молдови Майя Санду 30 липня розповіла, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту. Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.