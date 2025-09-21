На Кіровоградщині затримали стрільця, який поранив поліцейських

Новини

Правоохоронці Кіровоградщини затримали чоловіка, його підозрюють у тому, що він поранив двох поліцейських.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Стрілянина сталась 20 вересня в селі Піщаний Брід Новоукраїнського району під час перевірки документів у місцевого жителя.

Один із поліцейських зараз у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надали медичну допомогу, його стан стабільний.

В області проводили спецоперацію. Зрештою нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримали. У нього вилучили перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази.