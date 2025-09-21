Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн зреагувала на повідомлення про її кандидатуру в президенти Німеччини

Новини

Reuters / «Бабель»

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поки що не планує балотуватися на посаду президента Німеччини.

Про це вона сказала в інтервʼю Le Soir.

25 серпня Spiegel повідомляв, що німецький канцлер Фрідріх Мерц розглядає можливість висунути Урсулу фон дер Ляєн кандидаткою в президенти Німеччини на виборах у 2027 році.

Журналісти попросили голову Єврокомісії розповісти, чи добуде вона термін повноважень голови Єврокомісії до кінця, тобто до 2029 року.

«Так! Я повністю присвячена своїм обовʼязкам президента Комісії і не готова виконувати інші обовʼязки», — сказала вона.

Якби фон дер Ляєн виграла вибори, то стала б першою в історії Німеччини жінкою на цій посаді. До цього вона вже була першою жінкою — міністром оборони ФРН і першою жінкою — головою Європейської комісії.