Естонія вперше за 34 роки скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Усе через російські МіГ-31
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Ville Säävuori / Flickr
Рада Безпеки ООН 22 вересня збереться на екстрене засідання в понеділок через те, що Росія порушила повітряний простір Естонії 19 вересня. Це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна просить про скликання екстреного засідання Ради Безпеки.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії, передає естонське медіа ERR.
«Нахабно порушуючи наш повітряний простір, Росія підриває принципи, які є важливими для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорював такі порушення в цьому ж органі», — заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.
За його словами, порушення повітряного простору Естонії є частиною ширших дій Росії, які випробовують рішучість Європи та НАТО.
Він додав, що така поведінка Росії не відповідає її зобов’язанням як постійного члена Ради Безпеки.
- Три російських винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин. Через це уряд Естонії ініціював консультації з НАТО за статтею 4. За словами речниці НАТО Еллісон Харт, Північноатлантична рада збереться на початку наступного тижня, щоб детальніше обговорити інцидент.
- Президент України Володимир Зеленський вважає вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни НАТО не випадковістю, а системною кампанією РФ проти Заходу, що вимагає «системної відповіді і сильних дій».
- У Міністерстві оборони Росії заперечили, що їхні винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії.