Естонія вперше за 34 роки скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Усе через російські МіГ-31

Ville Säävuori / Flickr

Рада Безпеки ООН 22 вересня збереться на екстрене засідання в понеділок через те, що Росія порушила повітряний простір Естонії 19 вересня. Це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна просить про скликання екстреного засідання Ради Безпеки.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії, передає естонське медіа ERR.

«Нахабно порушуючи наш повітряний простір, Росія підриває принципи, які є важливими для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорював такі порушення в цьому ж органі», — заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

За його словами, порушення повітряного простору Естонії є частиною ширших дій Росії, які випробовують рішучість Європи та НАТО.

Він додав, що така поведінка Росії не відповідає її зобов’язанням як постійного члена Ради Безпеки.