NYT: Пентагон вимагає від журналістів узгоджувати інформацію, отриману під час роботи у відомстві

David B. Gleason / Flickr

Пентагон запровадить нові обмеження для журналістів, які висвітлюють діяльність Міністерства оборони. Відтепер від них вимагатимуть письмово зобов’язатися не збирати та не використовувати інформацію, яка не була офіційно дозволена до оприлюднення.

Про це пише The New York Times.

Це стосується навіть інформації, яка не є секретною. За порушення правила видання можуть позбавити акредитації.

Нові правила також обмежують пересування представників медіа в самому Пентагоні, оголошуючи великі ділянки будівлі забороненими для перебування без супроводу.

Цей крок може суттєво обмежити доступ громадськості до інформації про Збройні сили США. Національний пресклуб назвав нову політику «прямою атакою на незалежну журналістику» і закликав негайно її скасувати.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив у коментарі, що правила «вже відповідають тим, які діють на кожній військовій базі країни», додавши, що це «базові, здорові та логічні вказівки для захисту чутливої інформації».

Напружені відносини Пентагону з пресою відображають загальну позицію адміністрації Трампа. Білий дім неодноразово обмежував доступ для медіа, публікації яких йому не подобалися, а президент Трамп подавав позови проти кількох видань, зокрема The Wall Street Journal і The New York Times, через їхні матеріали.