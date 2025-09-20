У РФ заявили, що їхні винищувачі не порушували повітряний простір Естонії
Світлана Кравченко
У Міністерстві оборони Росії заперечили, що ввечері 19 вересня їхні винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії.
Про це йдеться в заяві російського Міноборони.
Там кажуть, що літаки начебто перелітали з російської Карелії на аеродром у Калінінградську область, «не порушуючи при цьому кордонів інших держав».
За словами Міноборони РФ, у межах «планового перельоту» винищувачі не відхилялись від узгодженого шляху і не залітали до Естонії.
У російському відомстві наголошують, що маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло.
- Три російських винищувачі МІГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин. Через це уряд Естонії ініціював консультації з НАТО за статтею 4.
- Президент України Володимир Зеленський вважає вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни НАТО не випадковістю, а системною кампанією РФ проти Заходу, що вимагає «системної відповіді і сильних дій».