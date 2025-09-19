Три російські винищувачі залетіли до Естонії на 12 хвилин. У МЗС країни назвали випадок «безпрецедентно зухвалим»

Новини

Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що 19 вересня російські літаки знову вторглися в повітряний простір країни. Це вже четвертий подібний випадок за рік.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Естонії.

Там кажуть, що три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

На тлі цього МЗС викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб вручити йому ноту протесту.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що випадки зальоту російських літаків до Естонії «самі по собі є неприйнятними», але останнє вторгнення, за його словами, «є безпрецедентно зухвалим».

«Усе більш масштабні випробування кордонів і зростаюча агресивність Росії повинні зустріти швидке посилення політичного та економічного тиску», — додав естонський міністр.