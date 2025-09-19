Гурт Massive Attack видалив свій каталог зі Spotify через те, що засновник сервісу інвестує у військові технології

Новини

Британський тріп-хоп-гурт Massive Attack став першим великим музичним лейблом, який вилучив свій каталог зі Spotify на знак протесту проти інвестування засновником сервісу Даніелем Еком €600 мільйонів у компанію Helsing, що займається військовим штучним інтелектом.

Про це пише The Guardian.

У червні венчурна компанія Ека Prima Materia очолила останній раунд фінансування оборонно-технологічної компанії. Програмне забезпечення Helsing використовує технологію штучного інтелекту для аналізу даних датчиків і систем озброєння з поля бою, щоб ухвалювати військові рішення в режимі реального часу. Компанія також розробляє власний військовий безпілотник HX-2. Засновник Spotify також є головою правління Helsing.

Гурт оголосив про це одночасно з підписанням нової ініціативи «Ні музиці геноциду», в межах якої група з понад 400 виконавців і лейблів блокує доступ до їхньої музики на стримінгових сервісах в Ізраїлі.

«На нашу думку, історичний прецедент ефективних дій митців під час апартеїду в Південній Африці та апартеїду, воєнних злочинів і геноциду, які зараз чинить держава Ізраїль, робить кампанію «Ні музиці за геноцид» надзвичайно важливою», — зазначив гурт у заяві.

Реагуючи на допис, багато користувачів запитали в коментарях, чому ж гурт залишається на російській платформі Yandex, попри агресію Росії проти України.

Helsing заявили, що повідомлення про розгортання технологій компанії на Близькому Сході — це дезінформація.

«Наші технології розгортаються в європейських країнах виключно для стримування та захисту від російської агресії в Україні», — додали увкомпаніїї.

Massive Attack приєдналися до австралійського психологічного гурту King Gizzard and the Lizard Wizard, канадського пост-рок-гурту Godspeed You! Black Emperor, американського гурту Hotline TNT, альтернативного американського гурту Deerhoof та британського гурту Wu Lyf, щоб видалити свою музику зі Spotify через інвестиції Ека в Helsing. На відміну від цих виконавців, Massive Attack не зможе розміщувати свою музику на широко використовуваному альтернативному Bandcamp, який доступний лише для виконавців незалежних лейблів звукозапису.