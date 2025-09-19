«Стіна дронів від Росії»: єврокомісар з оборони ініціює обговорення

Новини

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив 18 вересня, що планує наступного тижня скликати на переговори міністрів оборони щодо створення «стіни з дронів» вздовж східного кордону ЄС. Проєкт терміновий через вторгнення російських дронів до Польщі в ніч проти 10 вересня.

Кубілюс розповів, що деякі країни Євросоюзу вже обговорювали ідею такої лінії захисту ще до вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Виконавча влада ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в життя.

«Ми дійсно хочемо просунутися вперед із дуже-дуже інтенсивною та ефективною підготовкою, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка справді дуже небезпечна для нас, якомога швидше», — сказав Кубілюс у телефонному інтервʼю Reuters.

Кубілюс заявив, що проведе відеоконференцію щодо проєкту з міністрами оборони країн Східної Європи і представником України. На ній сторони обговорять уроки російсько-української війни.

Кубілюс сказав, що обговорення все ще на початковій стадії, але він бачить проєкт як поєднання датчиків, різної зброї та систем глушіння, які виявлятимуть і нейтралізуватимуть дрони, що наближаються. Він сказав, що поки зарано оцінювати вартість такої системи або скільки часу знадобиться на її створення. Проте, за його словами, деякі публічні оцінки аналітиків свідчать, що це можна зробити протягом року.