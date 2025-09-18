Україна, Молдова і Румунія просуватимуть комплекс «Прекукутень — Аріушд — Кукутень — Трипілля» до списку ЮНЕСКО
Автор:
Ірина Перепечко
Дата:
-
Україна, Молдова й Румунія спільно просуватимуть комплекс «Прекукутень — Аріушд — Кукутень — Трипілля» до списку ЮНЕСКО.
Про це йдеться на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
Країни сьогодні підписали відповідний меморандум. Тепер вони спільно підготують та просуватимуть номінаційне досьє, щоб включити цей транснаціональний серійний обʼєкт до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
«Прекукутень — Аріушд — Кукутень — Трипілля» — це наша спільна спадщина і справжній скарб людства. Ця культура, що процвітала понад 6 000 років тому, дає унікальне уявлення про ранній урбанізм, культуру та духовне життя наших предків», — заявила виконувачка обовʼязків Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.
- «Прекукутень — Аріушд — Кукутень — Трипілля» — це стародавній культурний комплекс, який існував приблизно 6 000 – 5 000 років тому на території сучасної України, Молдови та Румунії. Простими словами, це кілька споріднених культур, які розвивалися одна за одною.
- Найдавніший етап називають «Прекукутень — Аріушд». Це були перші осілі громади, які займалися землеробством, вирощували тварин і робили просту кераміку. Потім зʼявилася Кукутень, відома красивою розписною глиняною посудою з геометричними візерунками та високим рівнем ремесел. А після них — Трипілля.