Politico: Закриття польсько-білоруського кордону впливає на перевезення між Китаєм і ЄС. Як саме

Новини

БелТА

Те, що Польща закрила кордон з Білоруссю, вдарило по маршруту, яким перевозять 90% залізничних вантажів між Китаєм та Європейським Союзом. Обсяг залізничних вантажоперевезень між Китаєм та ЄС становить €25 мільярдів на рік.

Про це пише Politico.

У 2024 році між Китаєм та ЄС перевезень цим маршрутом стало на 10,6% більше, а вартість вантажів зросла майже на 85% і досягла €25,07 мільярда Тепер цей коридор забезпечує 3,7% всієї торгівлі між ЄС і Китаєм (проти 2,1% роком раніше) і став ключовим для інтернет-гігантів на кшталт Temu і Shein.

Можуть постраждати й польські компанії. Державна PKP Cargo заявила, що короткі затримки ще можна витримати, але застерегла: тривале блокування кордону змусить переорієнтовувати торгівлю на південні маршрути — через Казахстан, Каспійське і Чорне моря, а далі до Південної Європи чи Туреччини.

За словами директора зі стратегічних проєктів галузевої асоціації Transport & Logistics Poland Артур Калісяк, майже 10 тисяч білоруських водіїв, які працюють у польських транспортних компаніях, застрягли — вони не можуть ані повернутися на роботу в Польщу, ані навіть потрапити додому.

Наразі всі вантажі, включно з чутливими товарами, такими як ліки та продукти харчування, заблоковані.

«[Як альтернативу] можна спробувати через Литву чи Латвію, але це, звісно, забирає більше часу і коштів. І навіть тоді немає гарантії, що ці кордони залишаться відкритими», — зазначив він.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Варшави для переговорів зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. На зустрічі польська сторона наголосила, що в цій ситуації безпека переважає над логікою торгівлі, а Китай не вимагав негайно відкрити кордон. Раніше Пекін закликав Польщу забезпечити безпечне і безперебійне функціонування залізничного сполучення, підкреслюючи значення «Китайсько-Європейського залізничного експресу» для міжнародних ланцюгів постачання.

Колишній голова польської Служби зовнішньої розвідки Пйотр Кравчик каже, що США, які тиснули на ЄС щодо додаткових тарифів на китайські товари через закупівлі російської нафти й газу, можуть бути задоволені тимчасовим блокуванням маршруту. Європейські країни та Єврокомісія поки що не проявляють активної реакції, а порти Роттердаму та Гамбургу можуть отримати додаткові вантажі, які не можуть пройти через польсько-білоруський кордон.

Економіст варшавського Центру східних досліджень (урядового аналітичного центру) Конрад Поплавський зазначає, що закриття кордону більше впливає на західні провінції Китаю, які сильно залежать від залізничного сполучення, тоді як загалом ці обсяги торгівлі не є критичними для китайської економіки. Водночас він підкреслює, що наразі немає підстав очікувати, що Пекін змінить свою позицію щодо РФ чи Білорусі.