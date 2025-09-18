Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнили 160 км²

Новини

Від початку в серпні Добропільської операції Сили оборони звільнили вже 160 км² і сім населених пунктів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент на Донеччині зустрівся з військовими, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції, а також вислухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани.

«Крок за кроком воїни звільняють нашу землю — від початку операції вже 160 км² та сім населених пунктів. Ще понад 170 км² і девʼять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими», — повідомив Зеленський.

Що передувало

11 серпня моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що війська РФ просунулися в напрямку Добропілля до Кучерового Яру і Золотого Колодязя, а звідти — проникли у Веселе, де вже зафіксовано майже 20 військових.

В ОСУВ «Дніпро» тоді пояснювали, що противник, маючи чисельну перевагу, просочується малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу. У Генштаб згодом підтвердили, що диверсанти потай проникли в населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр — частину з них знищили.

Зеленський 12 серпня казав, що росіянам вдалось здійснити прорив поблизу Добропілля орієнтовно на 10 кілометрів.

Уже 15 серпня Сили оборони відкинули росіян поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького. Також війська зачистили такі населені пункти, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.