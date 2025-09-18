Рада Європи опублікувала проєкт Конвенції про створення Компенсаційної комісії для України

Новини

Рада Європи 17 вересня поширила текст проєкту Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, яка розглядатиме заяви та призначатиме компенсації жертвам російської агресії.

Текст документа опублікували на сайті Ради Європи.

Комісія стане другим елементом міжнародного компенсаційного механізму після Реєстру збитків. На третьому етапі Росія має виплатити компенсації.

Цей документ узгодили минулого тижня у Гаазі після 8 раундів переговорів, які тривали 18 місяців. Наступний крок — підписання Конвенції 16 грудня на Дипломатичній конференції в Гаазі.

Зазначається, що Україна матиме провідну роль у керівних органах Комісії.

У преамбулі проєкту документа йдеться про те, що хоча ця Конвенція стосується періоду з 24 лютого 2022 року, згодом можна буде внести пропозицію про розширення періоду з 2014 року.

Це створює юридичні передумови для подальшого відшкодування збитків, завданих Росією протягом 2014—2021 років, що було одним із пріоритетів України.

«Для цілей цієї Конвенції повноваження Комісії означають, що вона розглядає, оцінює та приймає рішення щодо претензій і визначає суму компенсації, що підлягає виплаті в кожному конкретному випадку», — йдеться у тексті проєкту.

22 жовтня Комітет міністрів Ради Європи має розглянути та затвердити текст Конвенції.

Після виконання умов щодо кількості ратифікацій і фінансових внесків документ може набути чинності вже у листопаді 2026 року. До 2027-го мають бути сформовані органи Комісії та створена її інституційна інфраструктура.

1 січня 2028 року планується перехід від Реєстру до Комісії та початок розгляду заяв.