Росіяни обстріляли залізницю на Полтавщині — поранено людину, затримуються поїзди

Новини

Facebook / Укрзалізниця

У ніч на четвер, 18 вересня, російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру Миргородського району Полтавської області.

Про це повідомляє очільник ОВА Володимир Когут.

У результаті атаки на залізниці зайнялися пожежі. Поранень зазнала одна людина.

Також у регіоні через обстріл тимчасово знеструмлені кілька дільниць залізниці, повідомляє «Укрзалізниця». Там залучили тепловози.

У межах 3 годин затримуються такі поїзди:

Херсон — Краматорськ;

Харків, Ізюм — Львів;

Львів — Харків, Ізюм;

Кременчук — Київ.

Станом на 07:00 18 вересня залізничникам вдалося локалізувати пошкодження і подати напругу — поїзди (зокрема і приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом.