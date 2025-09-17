На Тернопільщині працівник ТЦК напідпитку спричинив кілька ДТП і наїхав на інспектора поліції
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Rico Löb / Pixabay
У Тернопільській області працівник ТЦК та СП на автівці втікав від патрульних і наїхав на одного з інспекторів. Його затримала поліція.
Про це повідомляє поліція Тернопільщини.
Як видно на відео, поширеному в соцмережах, кілька автівок патрульної поліції переслідують чорну Skoda Fabia, а потім водій в’їжджає в службові авто та вантажівку.
Після цього водія Skoda затримала поліція. За їхніми даними, порушником виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області. Правоохоронці з’ясували, що за кілька годин до цього інциденту він вчинив ще дві ДТП дорогою з міста Збараж.
Попередньо, затриманий був у стані алкогольного спʼяніння. Під час переслідування, окрім службових авто та вантажівки, він зіткнувся з автомобілем Audi.
Наразі вирішується питання про притягнення фігуранта до відповідальності за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення — зокрема, про порушення правил дорожнього руху, залишення місця ДТП та керування автівкою у стані алкогольного спʼяніння.
Також поліція має намір затримати працівника ТЦК та СП за опір працівнику правоохоронного органу.
Інцидент зі своїм співробітником прокоментували в Тернопільському обласному ТЦК. Там зазначили, що військовий служить у Збройних силах України з жовтня 2020 року.
Зараз ТЦК проводить власне службове розслідування. Там зʼясували, що на момент події військовий перебував у відпустці.
У ТЦК наголосили, що засуджують «будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця».