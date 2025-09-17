Politico: ЄС введе санкції проти ще кількох китайських компаній, щоб переконати Трампа тиснути на Росію

Новини

Європейський Союз планує цього тижня ввести санкції проти ще кількох китайських компаній, пов’язаних із військовими зусиллями Кремля, для того щоб переконати Трампа нарешті натиснути на Росію.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

У 19-му пакеті санкцій, який ЄС планує ухвалити у п’ятницю, можуть з’явитися нові китайські компанії. Politico зазначає: цього замало для Трампа, адже він вимагає високих тарифів, а попередні санкції його не влаштовували.

У вівторок увечері Трамп обговорив пакет із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. У соцмережах вона повідомила, що нові заходи стосуватимуться «криптовалют, банків і енергетики», але Китай не згадала.

Дипломати ЄС готуються до того, що їхні зусилля не справлять враження на Трампа. Вони побоюються, що вимоги Трампа, особливо щодо тарифів, які ЄС вважає нереальними, можуть бути лише приводом відкласти дії проти Росії і перекласти провину на союзників по НАТО.

«Трамп ставить умови, які заздалегідь неможливо виконати, щоб потім сказати, що він нічого не може зробити. Це гра, щоб уникнути відповідальності», — сказав чиновник однієї з країн ЄС.

Що передувало

Нещодавно Трамп сказав, що готовий ввести «серйозні санкції» проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться зробити те саме і почнуть діяти. Умовою для санкцій США проти РФ Трамп також назвав те, що країни НАТО повністю відмовляться від імпорту російської нафти та введуть мита на Китай від 50% до 100% .

У відповідь дипломати ЄС хочуть продемонструвати готовність як завершити імпорт залишків російської нафти, який уже різко скорочено, так і підтримати зусилля Трампа у тиску на Китай.

На зустрічі міністрів фінансів G7 минулого тижня всі погодилися з необхідністю тиснути на Росію та підтримувати Україну, але ЄС відмовився від ідеї тарифів на Китай, сказав чиновник із країни G7. Він додав, що вони відкриті до тиску, але з використанням інших інструментів. ЄС віддає перевагу цільовим санкціям проти компаній, пов’язаних із війною, а не загальним тарифам.

Один із дипломатів ЄС припустив, що Трамп має й комерційні мотиви. Мита до 100% на китайський імпорт викличуть інфляційний шок у Європі та вдарять по її економіці. Повна заборона російських енергоносіїв посилить позиції США, які прагнуть розширити експорт зрідженого природного газу.