Генпрокурор: Після перевірок уже звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності

З органів прокуратури після перевірок звільнили вже 57 прокурорів зі статусом інвалідності.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад, на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.

Що передувало

Наприкінці жовтня 2024 року в МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передувало викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.

З 1 січня 2025 року в Україні ліквідували медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Замість них працюватимуть експертні комісії, сформовані в кластерних і надкластерних лікарнях, а поняття «медико-соціальна експертиза» замінюють на термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».