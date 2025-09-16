Вбивця українського підлітка Степана Чубенка, засуджений в Україні до довічного ув’язнення, мобілізувався до російської армії
Олександр Булін, Ганна Мамонова
В окупованому Донецьку до російської армії мобілізувався Вадим Погодін, який віддав наказ застрелити 16-річного підлітка з Краматорська Степана Чубенка. Вбивство сталося у липні 2014 року. В Україні він та ще двоє його поплічників засуджені до довічного ув’язнення.
Погодін повідомив про свою мобілізацію у себе на сторінці в російській соцмережі «ВКонтакте». Згідно з його дописами, він мобілізувався приблизно у кінці 2024 року і виклав свою фотографію у військовій формі. У коментарях йому написали, що він все ближче до губернаторського крісла у Львові, а той відповів, що «перед Львовом у нього буде проміжна станція в Одесі».
Наприкінці липня 2025 року Погодін отримав поранення, найімовірніше, в Донецькій області, його оперували в окупованих містах Бахмут і Луганськ, а також в Росії, в місті Аксаї. У своєму дописі Погодін зазначає декомунізовану назву міста — Бахмут, а не стару Артемівськ. Своїм підписникам він написав: «До Слов’янська зовсім небагато залишилося».
За кілька тижнів після поранення, у серпні 2025 року, його виписали з госпіталя і він повідомив у «ВКонтакте», що перебуває у пункті тимчасової дислокації військ. Геолокацію вказав окупованого Дебальцевого в Донецькій області.
Погодін регулярно залишає публікації у «ВКонтакте» з травня 2023 року, коли його випустили з СІЗО в окупованому Донецьку і «Верховний суд ДНР» почав його судити за вбивство Чубенка, яке сталося 11 років тому. У своїх дописах у соцмережі Погодін розповідав про суд в «ДНР», і що на лаві підсудних не тільки він, а й його поплічник Максим Сухомлинов.
- Наприкінці липня 2014 року Степан Чубенко повертався з Києва додому в Краматорськ поїздом через окупований Донецьк. Його схопили невідомі зі зброєю за те, що у підлітка були синьо-жовті стрічки і шарф футбольного клубу «Карпати». Тиждень його жорстоко били, а потім стратили трьома пострілами у голову в селі під Донецьком. На той момент на сході України через війну Росії загинули понад 20 неповнолітніх. Усі вони загинули від обстрілів, а Степана Чубенка закатували.
- Батьки вбитого хлопця добилися, щоб розслідування провели в Краматорську та в окупованому Донецьку. Восени 2017 року український суд засудив вбивць підлітка до довічного ув’язнення — Вадима Погодіна, Максима Сухомлинова та Юрія Москальова. Усі вони на момент страти підлітка були громадянами України, членами незаконного військового формування «Керч». Суд над ними відбувся заочно, оскільки вбивці переховувалися в окупованому Криму та Росії.
- На окупованій території у 2015 році затримали Москальова і засудили до 16 місяців ув’язнення, бо він переконав «суддю ДНР», що не стріляв, а спостерігав за стратою. У 2023 році в «ДНР» повідомили, що в Донецьку затримали Погодіна, а в Криму — Сухомлинова, їх доправили в донецьке СІЗО і почали судити.