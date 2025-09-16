Вночі Сили оборони атакували російський НПЗ. Який цього разу

Новини

У ніч проти 16 вересня Сили спеціальних операцій спільно з іншими складовими Сил оборони атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. В районі обʼєкта зафіксували вибухи і пожежу.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Саратовський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил окупантів. Підприємство спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів. Серед них бензин, дизельне пальне, мазут, різні марки бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки. У 2023 році обсяг переробки склав 4,8 млн тонн.