У США оголосили переможців премії «Еммі-2025»: яке шоу зібрало найбільше нагород

Новини

У Лос-Анджелесі 15 вересня відбулася 77-ма церемонія вручення телевізійної премії «Еммі». Найбільше нагород цьогоріч зібрав сатиричний телесеріал від Apple TV+ «Студія».

Про це йдеться на сайті премії.

«Студія» став найкращим комедійним серіалом і загалом здобув 13 перемог. Серіал побив попередній рекорд в 11 нагород, встановлений минулого року серіалом «Ведмідь».

Головний герой серіалу «Студія» — новопризначений керівник голлівудської студії, який розривається між бажанням створювати кіношедеври та потребою заробляти гроші для компанії.

Статуетку за найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі здобув комік Сет Роген — співавтор та виконавець головної ролі шоу «Студія». Загалом він повторив рекорд за кількістю премій «Еммі», виграних однією людиною за один вечір.

Не менш гучний успіх здобув і кримінально-драматичний мінісеріал «Юнацтво» від Netflix. Він здобув вісім статуеток, зокрема у категоріях «Найкращий мінісеріал», «Найкраща чоловіча роль», «Найкраща чоловіча роль другого плану», «Найкраща жіноча роль другого плану» тощо.

«Юнацтво» — це британська драма про наслідки жорстокого вбивства однокласниці 13-річним хлопцем Джеймі Міллером, якого звинувачують у цьому злочині.

Нагороду за найкращу драму здобув серіал «Пітт» від HBO про лікарів у відділі екстреної медичної допомоги.

Наймолодшим в історії премії лауреатом за найкращу чоловічу роль другого плану в мінісеріалі «Юнацтво» став 15-річний Оуен Купер. Роль у серіалі від Netflix була для нього дебютною.

Найкращим ток-шоу цьогоріч визнали «Вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером», а найкращим комедійним скетч-шоу — «Події минулого тижня з Джоном Олівером».

Найкращим актором у мінісеріалі або серіалі-антології став Стівен Грем у серіалі «Юнацтво», а акторкою — Крістін Міліоті в серіалі «Пінгвін».