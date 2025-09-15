НАБУ заявило про закриття провадження щодо виробника тепловізорів Archer

Новини

Національне антикорупційне бюро ухвалило рішення про закриття провадження щодо української компанії Archer, яка виробляє тепловізори.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Підставою для початку розслідування там називають матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Євросоюзу.

Проте, як зазначили у НАБУ, за результатами розслідування не знайшлося достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадовців Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення.

«Зазначимо, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур», — додали в антикорупційному органі.

Що відомо про справу

У жовтні 2023 року керівник Archer Олександр Яременко заявив, що компанія тимчасово призупинила свою діяльність через обшуки Національного антикорупційного бюро.

За його словами, під час обшуків копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави, а детектив нібито говорив, що Archer «є прокладкою Міністерства оборони».

Водночас НАБУ заявляло, що обшуки відбулися у приватних компаніях у справі про можливу розтрату державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі продукції оборонного призначення.

Слідчі встановили, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання армії тепловізорів. Загальна сума контрактів — майже 1,5 млрд грн, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%), але порушила строки постачання на понад 9 місяців — тобто Сили оборони несвоєчасно отримали техніку.

Детективи заявили, що під час обшуків вони не вилучали компʼютери, всю потрібну інформацію скопіювали на місці, а обшуки провели з урахуванням специфіки діяльності компанії. НАБУ заперечує, що копіювало конструкторські креслення, документацію та програмні продукти.