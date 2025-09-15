Актор Костянтин Темляк, обвинувачений у домашньому насильстві, отримав премію «Золота дзиґа». У Кіноакадемії прокоментували, як це сталося

Новини

Українська Кіноакадемія шкодує через недостатню комунікацію, повʼязану з врученням кінопремії «Золота дзиґа» актору Костянтину Темляку, якого раніше звинуватили в домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої.

Про це йдеться у заяві правління Української Кіноакадемії у фейсбуку.

Костянтин Темляк отримав нагороду в номінації «Найкраща акторська робота» національної кінопремії «Золота дзиґа» за роль у фільмі «БожеВільні». Однак пізніше він заявив, що вирішив добровільно відмовитися від кінопремії.

Він пояснив свій вчинок тим, що навколо його імені «існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку».

«Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя. Мій вибір — зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки», — наголосив актор.

Українська Кіноакадемія заявила, що Темляк отримав нагороду, попри звинувачення у насильстві, через недостатню комунікацію з боку правління щодо ситуації навколо результатів «Золотої дзиґи».

«З нашого боку обставини, пов’язані з цією номінацією, не були чітко й завчасно прокомуніковані. Хочемо наголосити: Костянтин Темляк не був і не є членом Кіноакадемії», — йдеться у заяві Академії.

Там зазначили, що голосування членів Академії відбулося ще до оприлюднення потерпілими фактів насильства, звинувачень на адресу актора та відкриття кримінального провадження.

«Згідно з регламентом Кіноакадемії, немає можливості зняти кандидатуру номінанта після оголошення номінацій, відмовити лауреату після підрахунку голосів перед врученням нагород або змінити регламент поточної Премії заднім числом. Проте в наших силах змінити Регламент на 2026 рік. Ми засуджуємо будь-які прояви насильства та розбещення неповнолітніх», — додали в Кіноакадемії.

Там зазначили, що подібні випадки траплялися і в міжнародній практиці. Як приклад в Академії навели ситуацію з Кейсі Аффлеком і Гері Олдменом, які отримали премію «Оскар» попри серйозні звинувачення на їхню адресу у 2017—2018 роках.

В Українській Кіноакадемії пообіцяли передбачити в регламентах наступних премій можливість «змінювати рішення академіків у разі виявлення вагомих обставин та підстав».

У чому звинувачують Костянтина Темляка

Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, свого колишнього хлопця — актора Театру на Подолі та військовослужбовця Костянтина Темляка.

За словами жінки, Темляк, коли вони зустрічалися до повномасштабного вторгнення, постійно контролював її життя, звинувачував у зрадах, руйнував психіку і застосовував фізичну силу.

Чоловік застосовував насилля й до інших жінок, з якими був у стосунках. Анастасія додала скриншоти свого листування з однією з його колишніх. В одному з випадків Темляк так викрутив дівчині руку, що в кістці виникла тріщина. Через це їй наклали гіпс.

Після розголосу з Анастасією звʼязалася співачка Moonmanita. Вона розповіла, що у 2023 році, коли їй було 15 років, мріяла стати акторкою і ходила в Театр на Подолі, де працює Темляк. Після того як вона подарувала йому квітку і відмітила у сторіз, актор почав писати їй в соцмережі, тиснути з вимогою надіслати йому її інтимні фото і надсилав свої. Він не припинив це робити після того, як дізнався, що дівчині 15 років, і пропонував їй влаштувати секс утрьох з її подругою.

У відповідь Темляк записав відеозвернення. Він визнав, що розповідь Анастасії відповідає дійсності: у минулому він справді вживав алкоголь і наркотики, а також вдавався до насильства щодо дівчини та інших партнерок, з якими мав стосунки після неї.

На тлі цього Національна поліція розпочала досудове розслідування щодо звинувачень Темляка в домашньому насильстві.