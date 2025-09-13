Російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії

Новини

Російські дрони ввечері 13 вересня залетіли на територію Румунії.

Про це повідомляє місцеве медіа Antena 3 CNN.

Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті злетіли близько 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною після російських авіаударів по українській інфраструктурі на Дунаї.

Дрон відстежували приблизно за 20 км на південний захід від комуни Кілія-Веке, а тоді він зник з радарів.

У Міноборони країни заявили, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами й не становив безпосередньої загрози для людей.

На ситуацію вже зреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км і був у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща вдалася до військової відповіді на загрозу ударних безпілотників Росії.

Зеленський додав, що весь день російські дрони були в різних регіонах України. За попередньою інформацією, РФ використала повітряний простір Білорусі для запуску БпЛА в напрямку Волині.

«Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати», — зазначив він.