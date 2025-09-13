Російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Російські дрони ввечері 13 вересня залетіли на територію Румунії.
Про це повідомляє місцеве медіа Antena 3 CNN.
Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті злетіли близько 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною після російських авіаударів по українській інфраструктурі на Дунаї.
Дрон відстежували приблизно за 20 км на південний захід від комуни Кілія-Веке, а тоді він зник з радарів.
У Міноборони країни заявили, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами й не становив безпосередньої загрози для людей.
На ситуацію вже зреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км і був у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща вдалася до військової відповіді на загрозу ударних безпілотників Росії.
Зеленський додав, що весь день російські дрони були в різних регіонах України. За попередньою інформацією, РФ використала повітряний простір Білорусі для запуску БпЛА в напрямку Волині.
«Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати», — зазначив він.
- Російські дрони неодноразово залітали на територію Румунії та навіть падали там. Наприклад, у березні уламки дрона знайшли за 500 метрів від кордону з Молдовою.
- РФ використовує повітряний простір інших країн під час запусків дронів. Зокрема, 10 вересня, вони залетіли до Польщі — однак тоді вперше польська авіація збила безпілотники над своєю територією.