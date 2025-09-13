Росіяни годину били по Костянтинівці зі «Смерчу», троє жителів загинули

Новини

Російські війська 13 вересня упродовж 50 хвилин били по Костянтинівці зі ствольної артилерії та РСЗВ «Смерч». Під ворожим вогнем вчергове опинився житловий мікрорайон.

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

Внаслідок атаки загинули троє містян — 33, 76 і 78 років. Поранення отримали сім людей: чотири жінки віком від 42 до 59 років і троє чоловіків — 27, 59 і 61 року. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення та відкритий перелом. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У населеному пункті пошкоджено 14 приватних і багатоквартирних будинків і легковий автомобіль.

Прокуратура почала розслідування за статтею про вчинення воєнних злочинів. Максимальне покарання — довічне позбавлення волі.

