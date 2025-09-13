DeepState заявив, що росіяни через газову трубу заходять у Купʼянськ. У Генштабі прокоментували
Автор:
Ірина Перепечко
Дата:
-
Аналітичний проєкт DeepState 12 вересня написав, що росіяни через газову трубу долають Оскіл і заходять у Купʼянськ. Генштаб ЗСУ у відповідь на це заявив, що вихід із трубопроводу, який ворог використав, щоб перемістити особовий склад до Куп’янська, контролюють українські захисники. А сам трубопровід не веде безпосередньо в місто.
У Генштабі кажуть, що в районі Купʼянська є кілька трубопроводів — три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої контролюють Сили оборони України..
Там кажуть, що РФ продовжує спроби накопичувати сили на північних околицях Купʼянська. Сили оборони України проводять контрдиверсійну операцію, а навколо міста — пошуково-ударні дії.
З початку операції — за два тижні — втрати противника становили 395 людей, із них 288 — безповоротні.
На підходах до Куп’янська, у районах населених пунктів Радьківка і Голубівка, українські воїни знешкодили загалом 265 росіян. У районі самого міста — ще 128. Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває.
Крім того, у Генштабі кажуть, що особовий склад противника потрапляє в полон та надає свідчення, які використають проти окупантів.
- За даними DeepState, входи в трубу розташовані в районі Лиману Першого. Маршрут до околиць Купʼянська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії. Загалом росіяни збудували цілу логістичну артерію, а для пересування у трубі використовують спеціально розроблені лежанки на колесах та електросамокати, де дозволяє висота.
- Так організовані групи РФ без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Купʼянську і доходять до залізниці. DeepState пише, що в самому Купʼянську вже є позиції для зльоту пілотів РФ.