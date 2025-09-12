Данія запустить для України євроінтеграційну програму на €375 млн

Новини

У рамках підготовки України до вступу в Європейський Союз Данія планує запустити програму Ukraine Transition Program. Проєкт розрахований на три роки, а його бюджет становить €375 мільйонів.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства закордонних справ.

Очільник МЗС повідомив, що мав зустріч з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, де іноземний посадовець анонсував програму для України.

Програма дозволяє Данії виділити €375 мільйонів на:

підтримку стійкості та раннє відновлення;

енергетичну безпеку і перехід на зелену енергетику;

розвиток енергетичних інституцій.

Ларс Льокке Расмуссен офіційно запустить Ukraine Transition Program вже 12 вересня.