Данія запустить для України євроінтеграційну програму на €375 млн
- Соня Бакун
У рамках підготовки України до вступу в Європейський Союз Данія планує запустити програму Ukraine Transition Program. Проєкт розрахований на три роки, а його бюджет становить €375 мільйонів.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства закордонних справ.
Очільник МЗС повідомив, що мав зустріч з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, де іноземний посадовець анонсував програму для України.
Програма дозволяє Данії виділити €375 мільйонів на:
- підтримку стійкості та раннє відновлення;
- енергетичну безпеку і перехід на зелену енергетику;
- розвиток енергетичних інституцій.
Ларс Льокке Расмуссен офіційно запустить Ukraine Transition Program вже 12 вересня.
- До кінця 2025 року Україна готова розпочати з ЄС переговори про вступ за шістьма кластерами.