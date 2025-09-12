Епізод серіалу «Південний парк», який висміював убитого активіста Чарлі Кірка, зняли з ефіру
- Олександр Булін
-
Скриншот / South Park
Епізод американського мультсеріалу «Південний парк», у якому висміюють вбитого 10 вересня праворадикального активіста і союзника Дональда Трампа Чарлі Кірка, видалили з каналу авторів Comedy Central. Проте він залишився на платформі Paramount+, що має права на стримінг серіалу.
Про це пише BBC.
Довготривалий анімаційний ситком регулярно висміює провідних постатей, в останньому сезоні зосередившись на президенті США Дональді Трампі.
Премʼєра 2 епізоду 27 сезону під назвою Got a Nut відбулася 6 серпня. У ньому персонаж Клайд Донован висловлює образливі погляди в подкасті. Потім він встановлює стіл у школі, щоб «розбити аргументи пробуджених ліберальних учнів», запрошуючи своїх однокласників взяти мікрофон і довести, що він помиляється.
Інший персонаж «Південного парку», Ерік Картман пізніше бʼється з Клайдом і займає його місце, вдягнувши одяг і зробивши зачіску, що нагадують Кірка. Клайд зрештою отримує «Премію Чарлі Кірка для молодих майстрів дебатів».
Ще в липні Кірк розповів Fox News, що він «трохи засміявся», побачивши тизер епізоду. Він додав, що дивився «Південний парк», коли навчався у старшій школі, і сприйняв як «знак пошани» те, що тепер його зображують у шоу, яке він назвав «образником, що нікого не оминає».
«Це доволі кумедно та певною мірою демонструє культурний вплив і резонанс, якого зміг досягти наш рух. Я розглядаю це як знак пошани», — сказав він.
Зображення Картмана, одягненого як Кірк, зʼявилося на акаунтах у соціальних мережах для авторського проєкту Кірка The Charlie Kirk Show.
- Наприкінці липня, після премʼєри 27 сезону, Білий дім розкритикував серіал «Південний парк». Серія оповідає, як президент США подає до суду на всіх, хто його критикує. Наприкінці ролику фейковий президент знімає штани та білизну, демонструючи глядачам комічно маленькі геніталії. Речник Білого дому Тейлор Роджерс заявив, що «лицемірство лівих не має меж», а серіал «не був актуальним понад 20 років».