NYT: Росіяни понад 70 разів пошкоджували лабораторію в Харкові, де є збагачений уран
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Росіяни вже 74 рази пошкодили лабораторію в Харкові, де стоїть експериментальний пристрій «Нейтронне джерело». Там збагаченого урану достатньо, щоб у разі розсіювання забруднити значну частину міста.
Про це пише The New York Times з посиланням на слова української влади.
Харківський фізико-технічний інститут, який свого часу брав участь у створенні перших радянських атомних бомб, у 2010 році погодився припинити роботу з ураном і, як на тому наполягали США, передав свої запаси Росії в межах ядерного нерозповсюдження.
NYT пише, що попри це там досі є надзвичайно небезпечні матеріали, зокрема уран у «Нейтронному джерелі», збагачений набагато більше, ніж паливо для атомних електростанцій. Інститут не розкриває, скільки саме урану там є.
Після вторгнення 2022 року науковці зупинили експерименти і перевели «Нейтронне джерело» в режим тривалого вимкнення. Але уран залишився — так само, як і небезпека його витоку.
«Нейтронне джерело» складається з двох елементів: ядра, завбільшки приблизно з автобус, разом з металевими радіаційними екранами і приєднаного прискорювача частинок завдовжки близько 27 метрів. США частково профінансували будівництво в обмін на відмову України від збагаченого урану, придатного для створення бомб.
Українські чиновники кажуть, що будівлю, де розташований пристрій, пошкоджували дронами, ракетами й артилерією вже стільки разів, що це навряд чи можна вважати випадковістю. Будівля лабораторії розташована лише за 22 кілометри від лінії фронту.
«Це страшно, але ми вже звикли», — каже Олександр Бихун, заступник головного інженера Харківського фізико-технічного інституту, провідного ядерного наукового центру України, де й розміщене «Нейтронне джерело».
Будівлю зводили без урахування можливих обстрілів — стіни не можуть витримати прямого влучання. Щоденні вибухи зовні змушують здригатися диспетчерську, а всередині ударна хвиля одного з них збила штукатурку зі стіни біля пристрою.
Українські правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом російським військовим, які, за версією слідства, навмисно обстрілювали об’єкт. Мова про те, що пряме влучання могло б забруднити територію, де мешкає близько 640 тисяч людей. Українські прокурори звинуватили офіцерів в екоциді — спробі використати шкоду довкіллю як інструмент війни.
У 2022 році снаряд влучив у трансформаторну підстанцію — будівля залишилася на кілька місяців без електроенергії. Науковці були змушені використовувати резервне опалення, щоб охолоджувальна вода не замерзла і не пошкодила алюмінієве покриття на уранових паливних стрижнях.
Попри режим тривалого вимкнення «Нейронного джерела», в інших лабораторіях інституту вчені продовжують експерименти з енергією термоядерного синтезу, використовуючи радіоактивний водень.
Виконувач обов’язків директора інституту Микола Азарєнков каже, що вони зібрали достатньо даних для наукової статті, яку планують представити на конференції цієї осені.