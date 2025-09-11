Вбивство українки в США: обвинувачений назвав причину нападу

Новини

Підозрюваний у вбивстві біженки з України Ірини Заруцької, 34-річний Декарлос Браун пояснив, навіщо напав на дівчину.

Про це розповіла його 33-річна сестра Трейсі Браун для Daily Mail.

Вона поділилася записом розмови, який відбувся через шість днів після затримання її брата. Браун заявив, що уряд імплантував йому в мозок чужорідні «матеріали», які контролювали його дії. Він зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки».

«Я поранив руку, коли її штрикнув. Я навіть не знав цієї жінки. Я ніколи не говорив із нею, жодного слова. Це страшно, чи не так? Чому хтось би накинувся на когось без причини?» — сказав обвинувачений.

У той день, коли Браун напав на Ірину Заруцьку, він їхав до лікарні, щоб «позбутися цього матеріалу». Крім того, він наголосив, що хоче, щоб поліція розібралася з тим, що «контролює його мозок».

Сестра нападника вважає, що Браун не має бути на волі. Він кілька разів звертався до лікарні з шизофренією, але його виписували через 24 години або обвинувачували у зловживанні системою 911.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна 22 серпня жорстоко вбили Ірину Заруцьку — біженку з України.

Підозрюваного, 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. У поліції розповіли, що безпритульний Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово арештовували ще від 2011 року.

Президент США Дональд Трамп 9 вересня пообіцяв «дізнатися все» про вбивство Ірини Заруцької та заявив, що вимагає смертної кари для нападника.

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, що приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, має отримати «швидкий» (у цьому немає жодних сумнівів!) суд і єдине покарання — смертну кару», — написав Трамп.

Він наголосив, що «її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів», а також звинуватив у вбивстві українки демократів, які, на його думку, недостатньо боролися зі злочинністю.

Американський мільярдер Ілон Маск 10 вересня заявив, що виділить $1 мільйон на створення муралів із зображенням убитої в США українки Ірини Заруцької.