Швеція виділила Україні 20-й пакет військової допомоги на $836 мільйонів. Що туди увійшло

Ірина Перепечко
Швеція виділила Україні 20-й пакет військової допомоги на $836 мільйонів.

Про це 11 вересня повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

У новий пакет військової допомоги увійшли:

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зауважив, що, крім усього переліченого вище, новий пакет військової допомоги включає $68 мільйонів для внесків у різні міжнародні коаліції, які допомагають Україні.

А також пакет допомоги містить «додаткові секретні системи та проєкти». За його словами, російська армія може очікувати шведсько-українських сюрпризів у майбутньому.