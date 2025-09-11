Швеція виділила Україні 20-й пакет військової допомоги на $836 мільйонів. Що туди увійшло
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Unsplash
Швеція виділила Україні 20-й пакет військової допомоги на $836 мільйонів.
Про це 11 вересня повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
У новий пакет військової допомоги увійшли:
- 18 нових самохідних артилерійських установок Archer. Загалом Україна матиме 44 таких САУ;
- 155-мм боєприпаси;
- мобільні берегові радіолокаційні системи, судна з гранатометами та безпілотні морські системи. Загалом сума обладнання у морській сфері сягне $190 мільйонів;
- додаткове озброєння, обладнання та радари для 32 бойових катерів, які передали Україні раніше;
- 500 мотоциклів і допоміжна техніка для авіабаз, зокрема вантажівки та трактори, загальною вартістю $12,7 мільйона;
- радіолокаційні датчики та системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2, які Україна отримала раніше;
- програмовані 40-мм зенітні боєприпаси.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зауважив, що, крім усього переліченого вище, новий пакет військової допомоги включає $68 мільйонів для внесків у різні міжнародні коаліції, які допомагають Україні.
А також пакет допомоги містить «додаткові секретні системи та проєкти». За його словами, російська армія може очікувати шведсько-українських сюрпризів у майбутньому.
- САУ Archer зі 155-мм гарматою називають іконою артилерійських систем. Вона має автоматичну систему заряджання і цифрове наведення на цілі. Відстріл всього боєкомплекту на 21 снаряд займає 3,5 хвилини.
- TRIDON Mk2 — це шведська зенітна система, яка здатна боротися практично з усіма загрозами на полі бою: від безпілотників і крилатих ракет до літаків і бронетехніки противника, створюючи безпеку і захист як для військових сил, так і для цивільної інфраструктури.