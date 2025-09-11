Посла Британії у США звільнили після викриття його зв’язків з Епштейном

Новини

gov.uk

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер звільнив посла у США Пітера Мандельсона після того, як зʼявилися докази про звʼязки посадовця з Джеффрі Епштейном.

Про це пише BBC.

Напередодні комітет законодавців США опублікував низку документів з нібито іменної книги Епштейна, де були привітання від різних впливових людей. Зокрема, показали лист від Мандельсона, в якому він назвав Епштейна своїм «найкращим другом».

У МЗС Британії заявили, що звільнили посла «у світлі додаткової інформації в електронних листах, написаних Пітером Мандельсоном».

«Електронні листи показують, що глибина й обсяг стосунків Пітера Мандельсона з Джеффрі Епштейном суттєво відрізняються від тих, що були відомі на момент його призначення. Зокрема, припущення Пітера Мандельсона про те, що перше засудження Джеффрі Епштейна було незаконним і його слід оскаржити, є новою інформацією. З огляду на це, а також пам’ятаючи про жертв злочинів Епштейна, його було відкликано з посади посла з негайним набранням чинності», — ідеться в заяві МЗС Великої Британії.

Раніше Мандельсон казав, що шкодує через дружбу з Епштейном і співчуває його жертвам, а продовжував з ним спілкуватися лише тому, що «повівся на його брехню».

Що відомо про Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.