Посла Британії у США звільнили після викриття його зв’язків з Епштейном
- Соня Бакун
-
gov.uk
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер звільнив посла у США Пітера Мандельсона після того, як зʼявилися докази про звʼязки посадовця з Джеффрі Епштейном.
Про це пише BBC.
Напередодні комітет законодавців США опублікував низку документів з нібито іменної книги Епштейна, де були привітання від різних впливових людей. Зокрема, показали лист від Мандельсона, в якому він назвав Епштейна своїм «найкращим другом».
У МЗС Британії заявили, що звільнили посла «у світлі додаткової інформації в електронних листах, написаних Пітером Мандельсоном».
«Електронні листи показують, що глибина й обсяг стосунків Пітера Мандельсона з Джеффрі Епштейном суттєво відрізняються від тих, що були відомі на момент його призначення. Зокрема, припущення Пітера Мандельсона про те, що перше засудження Джеффрі Епштейна було незаконним і його слід оскаржити, є новою інформацією. З огляду на це, а також пам’ятаючи про жертв злочинів Епштейна, його було відкликано з посади посла з негайним набранням чинності», — ідеться в заяві МЗС Великої Британії.
Раніше Мандельсон казав, що шкодує через дружбу з Епштейном і співчуває його жертвам, а продовжував з ним спілкуватися лише тому, що «повівся на його брехню».
Що відомо про Епштейна
Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.
Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.
Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.
- У звʼязках з Епштейном звинувачують також чинного президента США Дональда Трампа. Нібито Трамп та Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.