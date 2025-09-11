Суд ЄС відхилив позов Януковича про скасування санкцій проти нього

Новини

Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Колишній президент України Віктор Янукович остаточно програв суд щодо скасування санкцій, запроваджених проти нього Європейським Союзом.

Про це стало відомо з вироку суду.

Загальний суд Європейського Союзу відхилив апеляцію Януковича 10 вересня, адже його дії на посаді президента «сприяли дестабілізації країни» та дали законні підстави для включення його до списку санкцій.

Суд також визнав, що Віктор Янукович так і не дистанціювався від російської влади після втечі й був замішаний у «плані з повалення» президента України Володимира Зеленського в березні 2022 року.

Крім того, син експрезидента України Олександр Янукович, щодо якого в ЄС теж запровадили санкції, також намагався оскаржити обмеження. Суд відхилив його скаргу.

Уперше Віктор Янукович опинився під санкціями ЄС у 2014 році. Тоді йому заборонили в’їзд до європейських країн і заморозили активи. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, санкції розширили.

Янукович вимагав зняти санкції ЄС, стверджуючи, що на момент їх запровадження проти нього в Україні нібито не порушували кримінальних справ, а Брюссель «не мав конкретних доказів».