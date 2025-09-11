Убивство американського активіста Чарлі Кірка. ФБР затримало підозрюваного, але після допиту його відпустили
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Charlie Kirk / Facebook
Федеральне бюро розслідувань США затримало підозрюваного в убивстві політичного активіста Чарлі Кірка.
Про це повідомив керівник ФБР Кеш Патель.
Він подякував владі штату Юта, яка допомогла правоохоронцям у затриманні.
Згодом, приблизно через півтори години, очільник ФБР заявив, що ймовірного нападника звільнили після допиту.
«Наше розслідування триває, і ми продовжуватимемо оприлюднювати інформацію, щоб забезпечити прозорість», — зазначив Патель.
- Чарлі Кірк — 31-річний американський політичний активіст та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Він загинув внаслідок стрілянини 10 вересня на заході в кампусі Університету долини Юти. Нападник стріляв у Кірка під час його виступу із сусідньої будівлі, з відстані близько 180 метрів. У Білому домі в памʼять про активіста приспустили прапори.