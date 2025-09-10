Убивство двох учнів на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю жертв
- Ольга Березюк
Правоохоронці оголосили підозру 23-річному жителю Вінниччини у вбивстві двох школярів.
Про це повідомила Національна поліція.
Підозрюваного затримали в полі за 5 км від місця злочину. Ним виявився колишній учитель одного з потерпілих.
Правоохоронці вже вилучили знаряддя злочину. Поліція розглядає декілька версій злочину, серед яких — конфлікт між колишнім учителем та учнем.
Причини та обставини трагедії встановлюються.
Затриманому оголосили підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох людей. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
- Двох поранених підлітків 15 та 16 років знайшли вранці 10 вересня неподалік міської лікарні міста Шаргород — вони померли під час надання медичної допомоги. Імовірного нападника затримали впродовж години. У прокуратурі вважають, що він підстеріг дітей, коли ті йшли до школи.