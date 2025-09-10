Убивство двох учнів на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю жертв

Новини

Правоохоронці оголосили підозру 23-річному жителю Вінниччини у вбивстві двох школярів.

Про це повідомила Національна поліція.

Підозрюваного затримали в полі за 5 км від місця злочину. Ним виявився колишній учитель одного з потерпілих.

Правоохоронці вже вилучили знаряддя злочину. Поліція розглядає декілька версій злочину, серед яких — конфлікт між колишнім учителем та учнем.

Причини та обставини трагедії встановлюються.

Затриманому оголосили підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох людей. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.