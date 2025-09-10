Новини

Держава компенсує навчання дітей захисників у вишах за попередній рік. Що відомо

Автор:
Соня Бакун
Дата:

Держава компенсує навчання у вишах за 2024-2025 навчальний рік дітям військовослужбовців. Понад 13 тисяч студентів, які навчаються за контрактом, отримають відповідні сертифікати в «Дії».

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Таку компенсацію можуть отримати:

Щоб скористатися компенсацією через «Дію», необхідно:

Після цього гроші перерахують на рахунок закладу вищої освіти, який повинен повернути кошти студенту.

Компенсація коштів можлива лише умови наявності у вишу всіх ліцензій і укладення договору з Міністерством у справах ветеранів України.

Якщо ви не отримали сертифікат у «Дії», потрібно: