Уряд затвердив свою програму дій — тепер її має розглянути Рада

Ольга Березюк
Юлія Свириденко | Премʼєр-міністр України / Telegram

Кабінет міністрів погодив і вніс на розгляд Верховної Ради свою програму дій.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Програму умовно розділили на кілька гілок: безпека, гідність людини, економіка та відбудова. Так, серед 12 пріоритетів уряду:

Програму презентували ще 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього уряд відкрив збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.

Загалом Кабмін отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян. Найбільше звернень було адресовано Міністерству економіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій, додала Свириденко.