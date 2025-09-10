Двоє підлітків у Львові намагалися підірвати таунхаус, де жив військовий. Тепер їм загрожує до 12 років увʼязнення

Новини

СБУ / «Бабель»

Російські спецслужби завербували двох неповнолітніх львівʼян, аби вони підірвали таунхаус, де проживав воїн Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для цього підлітки залишили біля входу в будинок саморобну вибухівку, яку заховали в горщику для квітів.

Щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку, коли військовий підійшов би до будинку, агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ.

Фігурантами виявилися двоє мешканців Львова віком 14 і 15 років, яких ворог завербував на телеграм-каналах з пошуку легких заробітків.

Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту.

У них вилучили споряджену вибухівку і смартфони з доказами контактів із куратором.

Слідчі СБУ повідомили юнакам про підозру в закінченому замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.