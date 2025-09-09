Сорок науковців-полярників випустили дослідження про загрозу геоінженерії на полюсах. Пишуть про імітацію діяльності та непередбачувані наслідки
Автор:
Олександр Булін
- Дата:
-
Nima Sarikhani / Wildlife Photographer of the Year
Усе більше дослідників та інженерів стверджують, що вуглецевої нейтральності не досягнути до середини століття, та пропонують як альтернативу полярну геоінженерію — технології, спрямовані на використання навколишнього середовища Арктики та Антарктики, щоб помʼякшити деякі наслідки глобального потепління. У відповідь 40 полярних дослідників опублікували наймасштабніше дослідження проти цього.
Результати їхнього дослідження 9 вересня опублікував науковий журнал Frontiers in Science, передає Le Monde.
Під увагу дослідників потрапили технології, які, принаймні теоретично, були предметом найбільших наукових досліджень останніх років. Вони передбачають:
- відправку сотень тисяч тонн частинок, що відбивають сонячне світло у стратосферу, особливо на полюсах, щоб зменшити підвищення температури;
- плаваючі завіси, висотою від 150 до 500 метрів і довжиною кілька десятків кілометрів, також можна закріпити на морському дні, на глибині від 700 до 1000 метрів, щоб запобігти потокам теплої води та таненню льодовикових шапок
- потовщення крижаного покриву, або через закачування морської води, або розсіювання скляних мікрокулькок для збільшення відбивної здатності просторів на полюсах;
- буріння отворів у льодовикових щитах, щоб відкачувати воду з їхніх основ і уповільнювати потік льоду;
- додавання в океан поживних речовин, таких як залізо, для стимулювання виробництва фітопланктону – мікроскопічних істот, які після смерті поглинають вуглекислий газ у глибинах океану.
Жоден із п’яти досліджених процесів, більшість з яких не випробували в повному масштабі, не видається здійсненним. Наприклад, буріння крижаних шапок передбачало б копання тисяч свердловин у льоду глибиною до кількох кілометрів у пошуках води, точне місцезнаходження якої невідоме. Що стосується потовщення крижаного покриву, то для покриття 10% Північного Льодовитого океану знадобилося б десять мільйонів насосів.
«Ці методи ще складніші у впровадженні, оскільки полярні регіони є одними з найворожіших середовищ у світі для роботи, з важкодоступними місцями або ризиками зіткнення з айсбергами », – каже гляціолог та провідний автор дослідження Мартін Зігерт.
Ці методи також становлять екологічні ризики. Вони забруднювали б екосистеми, могли б призвести до зменшення кількості кисню під поверхнею (як у випадку з удобренням океану залізом) або спричинити зміну розподілу видів та циркуляції течій і океанів. Гігантські завіси порушили б середовища існування та міграційні шляхи морських тварин, таких як риби та кити.
Для впровадження та підтримки кожної з пʼяти технологій потрібно щонайменше $10 мільярдів. Серед найдорожчих – морські завіси, вартість яких перевищуватиме $1 мільярд за кілометр. Ці процеси, більшість, також можуть посилити напруженість між державами, якщо їх впровадити в односторонньому порядку.
Лікування симптомів, але не причин
Хоча методи геоінженерії представлені як «крайній засіб», що виграє час, жодну з них не можна було впровадити у достатньо великих масштабах і достатньо швидко, щоб вирішити кліматичну кризу, робить висновок дослідження.
«Впливові гравці можуть просувати геоінженерію, щоб виправдати продовження викидів і зберегти власні фінансові чи політичні інтереси під виглядом дій щодо зміни клімату », – попереджають вчені.
Протягом останніх трьох років ця тема набула обговорення на численних дебатах та симпозіумах. Компанії розпочали експерименти, а дослідницькі центри, такі як Центр відновлення клімату, що діє при Кембриджському університеті, отримали мільйони євро державного фінансування .
«Ці ресурси не йдуть на декарбонізацію економіки, яка довела свою ефективність. Геоінженерія лікує симптоми, але не причини кліматичної кризи », – попереджає гляціолог Хайді Севестре, заступниця секретаря Програми моніторингу Арктики Арктичної ради та авторка дослідження. Разом з іншими вченими вона публічно ставить під сумнів доцільність продовження досліджень у цій галузі.