Через російський удар по Яровій на Донеччині зросла кількість жертв

Кількість загиблих через російський удар авіабомбою по селищу Ярова Донецької області зросла до 24. Також до 19 збільшилася кількість людей, які отримали поранення через атаку.

Про це повідомляє ДСНС.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що фахівці розпочинають ідентифікувати жертв з використанням мобільної ДНК-лабораторії ANDE. Працює штаб поліції для звернень рідних.

На місці удару працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу.

За словами Клименка, після удару поліція отримала звернення щодо евакуації мешканців Ярової. «Білі янголи» вже вивезли 8 людей, серед них — 7-річна дівчинка. Загалом сьогодні з Краматорського району, де розташоване селище Ярова, евакуювали 22 людини.