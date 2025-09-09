Президент Польщі вважає «передчасними» дискусії про вступ України до ЄС і НАТО. У МЗС кажуть — навпаки

Новини

Instytut Pamięci Narodowej

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що під час повномасштабної війни зарано говорити про майбутній вступ України до Європейського Союзу та НАТО. Його заяви взяло до уваги Міністерство закордонних справ України.

Про це Навроцький сказав в інтерв’ю литовському медіа LRT.

«Я вважаю, що країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, оскільки це означало б, що і Польща, і Литва теж перебуватимуть у стані війни, тому цю дискусію слід відкласти. Це просто неможливо. Що стосується Євросоюзу, ми знаємо, що процеси вступу обох наших країн тривали багато років, і багато чого потрібно було врахувати, зокрема вплив на економічний та бізнес-сектори», — заявив польський президент.

На його думку, обговорювати членство України в ЄС теж зарано.

«Звичайно, я вважаю, що Україна в майбутньому повинна бути частиною цивілізації... Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною», — підкреслив Навроцький таі додав, що особисто він не бере участі в таких дискусіях.

Президент Польщі також пригадав, що його країна «була першою, хто надав Україні таку значну допомогу у вигляді військового спорядження, та прийняла мільйон українців».

Як відреагували в Україні

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на заяви польського президента і наголосили, що безпекове майбутнє України невіддільно пов’язане з НАТО, а її політичне й економічне майбутнє — з ЄС.

МЗС акцентувало, що членство України в цих альянсах є запорукою безпеки для всієї Європи та євроатлантичної спільноти.

«Ця позиція отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і в численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі», — наголосили у відомстві.

У МЗС підсумували, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним, а навпаки — є стратегічно необхідним в контексті російсько-української війни.

Там також подякували Польщі за продемонстроване нею з 2022 року лідерство в підтримці України.

