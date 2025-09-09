На парламентських виборах у Норвегії перемогла правляча партія лейбористів
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
У Норвегії 7 вересня відбулися парламентські вибори. Правляча Лейбористська партія випередила праві сили й здобула перемогу, зберігши владу ще на чотири роки.
Про це інформують державний мовник NRK і The Guardian.
Після підрахунку 99% голосів Лейбористська партія отримала 89 місць у парламенті, тоді як опозиційний блок правих — 80. Для формування більшості треба мінімум 85 мандатів.
У голосуванні взяли участь рекордні 1,9 мільйона виборців, більшість з яких проголосували достроково.
Лейбористська партія на чолі з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре залишається найбільшою політичною силою країни. Проте Партія прогресу показала сплеск підтримки та, за прогнозами, подвоїла своє представництво у парламенті, як порівняти з попередніми виборами.
Тим часом Консервативна партія зазнала найгіршого результату на виборах за останні 20 років.
Лідерка консерваторів Ерна Солберг визнала поразку і заявила: «Ми вже можемо сказати, що Консервативна партія розпочинає новий термін як опозиційна сила».
За попередніми оцінками, Стьоре, який очолює уряд із 2021 року, залишиться прем’єр-міністром Норвегії. А колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг може обійняти посаду міністра фінансів.
- Парламентські вибори в Норвегії відбулися після виходу з коаліції Центристської партії, яка висловила незгоду через впровадження енергетичної політики ЄС. Лейбористи перед цим запропонували ухвалити менш суперечливі частини правил ЄС, але молодший партнер по коаліції відкинув і цей варіант.
- Ця тема важлива для Норвегії, бо вона має доступ до єдиного ринку Євросоюзу через угоду про Європейський економічний простір, хоча і не є членом ЄС.