Російський гелікоптер знову залетів до Естонії. МЗС країни висловило ноту протесту Москві

У понеділок, 7 вересня, російський гелікоптер Мі-8 вже втретє з початку року порушив повітряний простір Естонії.

Про це пише ERR із посиланням на пресслужбу Генштабу Сил оборони Естонії.

Там кажуть, що в російського гелікоптера, який зафіксували вдень у районі острова Вайндлоо, не було чіткого плану польоту.

За даними медіа, вертоліт перебував у повітряному просторі Естонії приблизно 4 хвилини.

Після цього інциденту Міністерство закордонних справ Естонії вручило ноту протесту повіреному у справах посольства Росії у країні.