В Україні запустили перший державний сайт зі штучним інтелектом

Міністерство цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації запустило першу в Україні онлайн-платформу зі штучним інтелектом. Сайт містить ключові ШІ-проєкти, корисні документи, актуальні новини і можливості у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомили в Мінцифри.

Тепер за допомогою нової платформи бізнес, державні організації, освітні та наукові заклади, а також міжнародні партнери зможуть взаємодіяти з державними ШІ-проєктами.

На сайті можна знайти рекомендації, гайди та інструменти з використання штучного інтелекту. Крім того, за допомогою платформи можна долучитися до комітету з формування національної стратегії з розвитку штучного інтелекту до 2030 року.

«Наша мета — увійти до першої трійки країн світу за рівнем розвитку та впровадження AI до 2030 року. Ми вже запустили «Дія.АІ» у відкрите бета-тестування, працюємо над українською LLM і створюємо національну стратегію розвитку ШІ», — заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Також у межах нововведення Мінцифра запустила проєкт SandBox, який передбачає нові можливості для стартапів. Компанії можуть у безпечному середовищі тестувати свої рішення на відповідність міжнародним стандартам і отримувати підтримку держави в напрямах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech та EdTech.