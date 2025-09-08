В Україні запустили перший державний сайт зі штучним інтелектом
Соня Бакун
-
Міністерство цифрової трансформації
Міністерство цифрової трансформації запустило першу в Україні онлайн-платформу зі штучним інтелектом. Сайт містить ключові ШІ-проєкти, корисні документи, актуальні новини і можливості у сфері штучного інтелекту.
Про це повідомили в Мінцифри.
Тепер за допомогою нової платформи бізнес, державні організації, освітні та наукові заклади, а також міжнародні партнери зможуть взаємодіяти з державними ШІ-проєктами.
На сайті можна знайти рекомендації, гайди та інструменти з використання штучного інтелекту. Крім того, за допомогою платформи можна долучитися до комітету з формування національної стратегії з розвитку штучного інтелекту до 2030 року.
«Наша мета — увійти до першої трійки країн світу за рівнем розвитку та впровадження AI до 2030 року. Ми вже запустили «Дія.АІ» у відкрите бета-тестування, працюємо над українською LLM і створюємо національну стратегію розвитку ШІ», — заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
Також у межах нововведення Мінцифра запустила проєкт SandBox, який передбачає нові можливості для стартапів. Компанії можуть у безпечному середовищі тестувати свої рішення на відповідність міжнародним стандартам і отримувати підтримку держави в напрямах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech та EdTech.
- На порталі «Дія» 1 вересня з’явився перший у світі державний ШІ-асистент. Асистент зі штучним інтелектом допомагатиме користувачам отримувати послуги, добирати послугу до описаної ситуації, дізнатися страховий стаж, отримати копії документів, відкрити / закрити ФОП, отримати «Пакунок малюка». Зараз ШІ-асистент працює у форматі відкритого бета-тестування. Згодом планується його запуск у мобільному застосунку.