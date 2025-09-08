Рецепти, направлення і плани лікування: у «Дії» вийшло оновлення

Новини

Міністерство цифрової трансформації

У мобільному застосунку «Дія» з’явилось оновлення. Тепер користувачам приходитимуть сповіщення від лікарів.

Про це зазначили в «Дії».

Користувачам застосунку находитимуть повідомлення про:

створення Плану лікування;

створення е-Направлення.

створення e-Рецепта;

скасування лікарем e-Рецепта.

Для того, щоб налаштувати медичні сповіщення, необхідно скачати «Дію» та авторизуватися. Ви отримаєте сповіщення, коли лікар створить електронний рецепт чи направлення.

Отримані медичні сповіщення зберігаються в Меню — Повідомлення в «Дії». Якщо ж «Дії» немає, сповіщення надходитимуть користувачам у Viber або в SMS-повідомленні.

У майбутньому перелік медичних сповіщень у «Дії» буде розширюватися.