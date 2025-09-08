Рецепти, направлення і плани лікування: у «Дії» вийшло оновлення
Соня Бакун
Міністерство цифрової трансформації
У мобільному застосунку «Дія» з’явилось оновлення. Тепер користувачам приходитимуть сповіщення від лікарів.
Про це зазначили в «Дії».
Користувачам застосунку находитимуть повідомлення про:
- створення Плану лікування;
- створення е-Направлення.
- створення e-Рецепта;
- скасування лікарем e-Рецепта.
Для того, щоб налаштувати медичні сповіщення, необхідно скачати «Дію» та авторизуватися. Ви отримаєте сповіщення, коли лікар створить електронний рецепт чи направлення.
Отримані медичні сповіщення зберігаються в Меню — Повідомлення в «Дії». Якщо ж «Дії» немає, сповіщення надходитимуть користувачам у Viber або в SMS-повідомленні.
У майбутньому перелік медичних сповіщень у «Дії» буде розширюватися.
