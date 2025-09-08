Фільм Птушкіна «Антарктида» побив прокатний рекорд серед українських документальних фільмів
- Автор:
- Соня Бакун
- Дата:
-
Фільм інфлюенсера Антона Птушкіна «Антарктида» побив касовий рекорд серед українських документальних фільмів. За перші вихідні прокату стрічку переглянуло понад 36 тисяч людей, сумарні збори стрічки — понад 7,2 мільйона гривень.
Про це пише Forbes Ukraine.
На фільм «Антарктида» у кінотеатрах Multiplex українці придбали 25 тисяч квитків, витративши 4,87 мільйона гривень.
У кінотеатрах «Планета кіно» стрічку переглянули 12 тисяч людей, поповнивши касу на 2,3 мільйона гривень.
«Якби не постійні тривоги протягом вихідних, «Антарктида», безперечно, зібрала би ще більше», — наголосила СЕО мережі «Планета кіно» Наталія Байдан.
- «Антарктида» — другий повнометражний документальний фільм блогера Антона Птушкіна. Автор вирушив в експедицію на Південний полюс, щоб показати роботу і побут українських полярників на станції «Академік Вернадський».
- Перша робота Птушкіна — «Ми, наші улюбленці та війна» у квітні 2024-го зібрала 2,3 млн грн за прокат у перші вихідні.
- Попереднім рекордсменом у прокаті серед українських документальних фільмів була робота режисера, володаря Оскара, Мстислава Чернова — «2 000 метрів до Андріївки». За перші вихідні прокату стрічку переглянуло більше ніж 10 тисяч людей, а заробили на фільмі понад 2 мільйони гривень.