США оновили правила оформлення неімміграційних віз. Що змінилося
- Соня Бакун
-
Pixabay
США змінили правила подачі документів на отримання неімміграційних віз. Тепер кандидати мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні їхнього громадянства або постійного проживання.
Про це повідомляє Бюро консульських справ Державного департаменту США.
До запровадження змін заяви на отримання віз можна було подати з будь-якої точки світу.
Водночас у Бюро зазначили, що громадяни країн, де не надаються такі послуги, (зокрема в Україні у зв’язку з воєнним станом), мають подати заявки у визначених посольствах або консульствах США в інших країнах:
- громадяни Афганістану — в Ісламабаді;
- громадяни Білорусі — у Вільнюсі, Варшаві;
- громадяни Чаду — в Яунде;
- громадяни Куби — в Джорджтауні;
- громадяни Гаїті — в Нассау;
- громадяни Ірану — в Дубаї;
- громадяни Лівії — в Тунісі;
- громадяни Росії — в Астані, Варшаві;
- громадяни Сомалі — в Найробі;
- громадяни Південного Судану — в Каїрі;
- громадяни Сирії — в Аммані;
- громадяни Венесуели — в Боготі;
- громадяни Ємену — в Ер-Ріяді;
- громадяни Зімбабве — в Йоганнесбурзі.
Українці мають записатися на співбесіду у посольстві чи консульстві США у Варшаві або Кракові.
Наявні записи на співбесіди, що не відповідають встановленим правилам, скасовувати не будуть.
У зв’язку з нововведеннями, час очікування на розгляд і виготовлення віз збільшиться.
Нові правила не стосуються заявників, які подаються на візи A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а також на дозвільні документи дипломатичного або офіційного типу.